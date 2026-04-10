Pavia, 10 aprile 2026 – “Verrò a portarti il premio al più presto, ma se preferirai venirlo a ritirare, sai che Pavia è casa tua”. Il rettore dell’Università Alessandro Reali ha usato queste parole nel conferire al Nobel per la Fisica 2021 Giorgio Parisi che si trovava in collegamento video con l’aula magna dell’ateneo, il primo “Premio Golgi” per la saggistica e divulgazione scientifica. Il riconoscimento è stato tributato allo scienziato non per i suoi studi, ma per il libro “Le simmetrie nascoste – Perché la fisica è alle radici dell’AI di oggi e di domani” (Rizzoli, 2026). "Un’opera che incarna in modo esemplare lo spirito stesso del riconoscimento – si legge nella motivazione -: tenere insieme rigore e comprensione, profondità e chiarezza, senza cedere alla tentazione della semplificazione che svuota il pensiero scientifico". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pavia, al Nobel Giorgio Parisi il primo "Premio Golgi"

Il Premio Nobel Giorgio Parisi guida una mobilitazione senza precedenti di esperti ed economisti. La richiesta alla Premier Meloni è chiara: evitare che l'Italia finisca sommersa dai disastri climaticiMentre il territorio italiano mostra segni di estrema fragilità, con frane e alluvioni che colpiscono da Nord a Sud, si accende un dibattito acceso...

Il Nobel Giorgio Parisi all'Università di Bari: "L'IA nelle armi è un rischio etico, l'uomo deve decidere in che direzione andare"Lo scienziato ha tenuto una lezione dedicata all'intelligenza artificiale tra passato e futuro.

Temi più discussi: Pavia Innovation Week al via: tra gli ospiti i premi Nobel Giorgio Parisi e Geoffrey Hinton e l'astronauta Paolo Nespoli; Pavia Innovation Week, il programma del 10 aprile tra AI e scienza; Pavia, prima edizione dell' Innovation week; Innovazione e presente. Scienza, cultura, società. Il dialogo del futuro.

Premio Golgi a Giorgio Parisi, 'accostatevi all'Ai con spirito critico'In occasione del centenario dalla morte del grande scienziato Camillo Golgi, Premio Nobel per la medicina nel 1906, nasce il Premio Golgi, riconoscimento dedicato alle opere di saggistica e divulgaz ... ansa.it

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