Il Nobel Giorgio Parisi all' Università di Bari | L' IA nelle armi è un rischio etico l' uomo deve decidere in che direzione andare

Il premio Nobel per la Fisica, Giorgio Parisi, ha tenuto una lezione all’Università di Bari, affrontando il tema dell’intelligenza artificiale e delle sue applicazioni dal passato alle prospettive future. Durante l’incontro, ha sottolineato che l’uso dell’IA nelle armi rappresenta un rischio etico e ha evidenziato l’importanza della decisione umana nel determinarne l’impiego. L’evento si è svolto nell’aula magna 'Aldo Cossu'.

Lo scienziato ha tenuto una lezione dedicata all'intelligenza artificiale tra passato e futuro. Sul rischio di conflitti nucleari: "Oggi siamo in una situazione rischiosa" L'intelligenza artificiale dal passato al presente, alle prospettive future. E' stato questo il tema al centro della lezione che il premio Nobel per la Fisica, Giorgio Parisi, ha tenuto questo pomeriggio nell'aula magna 'Aldo Cossu' dell'Università di Bari. Nel corso del suo intervento, Parisi ha sviluppato una riflessione su come l'AI stia influenzando i diversi settori della vita quotidiana, soffermandosi anche sulle prospettive di sviluppo che saranno determinanti per il futuro. 🔗 Leggi su Baritoday.it Articoli correlati Giorgio Parisi, premio Nobel, e il no al referendumGiorgio Parisi, premio Nobel per la fisica, ha rilasciato un’intervista a “La Repubblica”. Riforma giustizia, il Nobel Giorgio Parisi: «Voterò no al referendum»Il premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi ha spiegato le motivazioni della sua adesione al comitato “Società civile per il No” al referendum sulla... Una selezione di notizie su Nobel Giorgio Parisi Temi più discussi: Giorgio Parisi Così noi europei possiamo creare il Cern dell’IA; Giorgio Parisi: L'IA può imitare l'uomo? Prima va capito come il cervello genera creatività e memoria; Fotoni come neuroni, una ricerca italiana a cavallo di due Nobel; Galileo Festival, lo spazio si scopre con la sostenibilità. Ci sarà anche il Nobel per la Fisica Giorgio Parisi. Il premio Nobel Giorgio Parisi ospite dell'Università di Bari: «Bisogna evitare che l'intelligenza artificiale gestisca armi letali»L'ateneo accoglie il premio Nobel per la Fisica, Giorgio Parisi, per una lezione dal titolo «Intelligenza artificiale, passato, presente e quale Futuro?» ... lagazzettadelmezzogiorno.it L’Università come contenitore di pace: All’Ateneo di Bari il premio Nobel per la Fisica Giorgio ParisiAll'Università Aldo Moro di Bari il premio Nobel per la Fisica, Giorgio Parisi, discute di intelligenza artificiale e pace ... trmtv.it L'ateneo accoglie il premio Nobel per la Fisica, Giorgio Parisi, per una lezione dal titolo «Intelligenza artificiale, passato, presente e quale Futuro» - facebook.com facebook Il premio Nobel Giorgio Parisi ospite dell'Università di Bari: «Bisogna evitare che l'intelligenza artificiale gestisca armi letali» - News x.com