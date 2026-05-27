Paris Jackson sul rapporto con il padre | Sono affari miei sono in un momento bellissimo

Da metropolitanmagazine.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Paris Jackson ha commentato il rapporto con il padre, Michael Jackson, affermando che si tratta di questioni private e che sta vivendo un momento positivo. La cantante ha ricordato il suo legame con il defunto artista, scomparso nel 2009, e ha condiviso di essere in una fase felice della sua vita. La sua dichiarazione è stata fatta in un'intervista, senza ulteriori dettagli sulla loro relazione.

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Paris Jackson ha ricordato il padre, Michael Jackson e parlato del suo rapporto con il Re Del Pop scomparso nel 2009, quando aveva solo undici anni. Ospite del podcast di Jack Osbourne, Trying Not To Die si è espressa sull’evoluzione del ricordo del padre nel tempo: “C’è sicuramente un certo elemento per cui sentivo di dover condividere tutto..E questo è cambiato drasticamente negli ultimi anni, perché non credo davvero che nessuno di noi debba qualcosa a qualcuno”. Paris ha aggiunto che l’esempio principale che le è venuto in mente è stato quello di esprimersi tramite Instagram, dove è seguita da 7 milioni di followers. La cantante adesso non sente più il bisogno di condividere dettagli personali sul padre in giorni significativi, come il suo compleanno, la Festa del Papà e l’anniversario della sua morte. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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