Zerocalcare | Il mio rapporto con Netflix? Le contraddizioni ci sono ma non ho mai tradito i miei contenuti

Il 27 maggio, Zerocalcare, nome d'arte di Michele Rech, lancerà su Netflix la sua nuova serie animata intitolata “Due spicci”. La serie, scritta e diretta dallo stesso autore, conclude la trilogia iniziata con “Strappare lungo i bordi” e proseguita con “Questo mondo non mi renderà cattivo”. Rech ha commentato il rapporto con la piattaforma, affermando di aver mantenuto coerenza con i propri contenuti nonostante alcune contraddizioni.

(Adnkronos) – Zerocalcare, all'anagrafe Michele Rech, torna su Netflix il 27 maggio con la serie animata 'Due spicci' – da lui scritta e diretta – che chiude la trilogia iniziata con 'Strappare lungo i bordi' e proseguita con 'Questo mondo non mi renderà cattivo'. Nella nuova serie prodotta da Movimenti Production (parte di Banijay Kids. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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