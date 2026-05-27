In Francia, sei italiani sono passati al secondo turno di un torneo di tennis. Tra questi, Cinà e Sonego hanno ottenuto la qualificazione dopo lunghe partite. Si attendono aggiornamenti su come Cinà possa confermare il risultato e su come Berrettini affronterà la tensione fisica contro Rinderknech. Nessuna informazione aggiuntiva è stata comunicata sui match successivi o sulle strategie dei giocatori.

? Domande chiave Chi riuscirà a confermare l'impresa dopo la maratona di Cinà?. Come farà Berrettini a gestire la tensione fisica contro Rinderknech?. Perché Medvedev è crollato proprio nel momento decisivo del quinto set?. Quali nuovi talenti stanno decretando il tramonto dei grandi veterani?.? In Breve Medvedev sconfitto da Walton e Bublik eliminato da Struff dopo 10 doppi falli.. Monfils e Wawrinka salutano il torneo dopo vent'anni di carriera a Parigi.. Il diciassettenne Kouame batte Marin Cilic in tre set a Bois de Boulogne.. Cinà supera Opelka in cinque set e sfiderà de Jong nel secondo turno.. Il primo turno del singolare maschile a Parigi si è concluso oggi con la maratona tra Auger-Aliassime e Altmaier, segnando l’inizio di una nuova era nei campi di Bois de Boulogne. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parigi tricolore: 6 italiani nel 2° turno, trionfo di Cinà e Sonego

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