LIVE Cinà-Moller ATP Madrid 2026 in DIRETTA | Sonego sotto di un set si avvicina il turno di Cinà

Al torneo ATP di Madrid, Sonego si trova in svantaggio dopo aver perso il primo set contro il suo avversario. Nel frattempo, si avvicina il turno di Cinà, che affronterà un altro avversario nel corso della giornata. La partita tra Berrettini e Prizmic è prevista non prima delle 13.30, mentre il match di Sonego contro Lajovic è il terzo in programma e inizierà intorno alle 11.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-PRIZMIC (NON PRIMA DELLE 13.30) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-LAJOVIC (3° MATCH DALLE 11.00) 15.11 Inizio in salita per l’azzurro Lorenzo Sonego, che perde con il punteggio di 6-3 il primo set contro il serbo Dusan Lajovic. Al termine di questo match sarà la volta di Federico Cinà. 14.24 Finisce al primo turno l’avventura nel torneo madrileno per l’azzurro Mattia Bellucci, sconfitto 6-2, 6-4 dal bosniaco Damir Dzumhur. Ora andrà in scena il terzo match di giornata sul Campo 6, con la sfida tra il piemontese Lorenzo Sonego e il serbo Dusan Lajovic. Successivamente toccherà a Federico Cinà.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cinà-Moller, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Sonego sotto di un set, si avvicina il turno di Cinà Notizie correlate LIVE Cinà-Moller, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: out Bellucci, scende in campo Sonego, poi CinàCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-PRIZMIC (NON PRIMA DELLE 13. LIVE Cinà-Moller, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il giovane italiano cerca un salto di qualitàCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’azzurro Federico Cinà e il... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: LIVE Cinà-Moller, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il giovane italiano cerca un salto di qualità; Dove vedere in tv Cinà-Møller oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming; Matteo Berrettini guida il gruppo azzurro nel day-1 di Madrid. Sinner conoscerà il suo avversario; Matteo Berrettini rischia di uscire dalla top100: importante fare punti a Madrid. LIVE Cinà-Moller, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: out Bellucci, scende in campo Sonego, poi CinàCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-PRIZMIC (NON PRIMA DELLE 13.30) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-LAJOVIC (3° MATCH DALLE ... oasport.it Dove vedere Cinà-Møller oggi in tv, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingSeconda presenza consecutiva in tabellone principale oggi per Federico Cinà al Masters 1000 di Madrid. Questa volta dall'altra parte della rete il danese ... oasport.it