Parigi pedofilia in 84 scuole materne | inizia il processo

A Parigi è iniziato il processo relativo a casi di pedofilia in 84 scuole materne. Complessivamente, sono state sospese 46 persone coinvolte. Le accuse riguardano abusi su minori e coinvolgimenti nelle attività illecite. La procedura giudiziaria riguarda un numero elevato di sospetti, con dettagli ancora in fase di chiarimento. La vicenda ha attirato l’attenzione pubblica e mediatica sulla sicurezza nelle scuole dell'infanzia.

PARIGI – Si apre oggi a Parigi un nuovo processo che riguarda abusi sessuali e violenze sugli allievi delle scuole materne e elementari pubbliche, commessi dal personale addetto alle attività extra-scolastiche (mensa, ricreazione, gite, visite, attività doposcuola etc). L’aspetto straordinario è il numero delle persone complessivamente coinvolte: nel 2025 sono stati sospesi 46 animatori; e nel 2026, dal 1° gennaio al 3 aprile, gli addetti sospesi sono 78. La procura di Parigi sta indagando su 84 scuole materne, una ventina di scuole elementari e una decina di asili nido, ha spiegato il 17 maggio la magistrata Laure Beccuau. Non casi isolati quindi ma un fenomeno di ampiezza preoccupante. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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