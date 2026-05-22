A Parigi, nel settimo arrondissement, tre animatori scolastici di una scuola materna sono stati convocati davanti ai giudici nell’ambito di un’inchiesta per presunte violenze e molestie sessuali su circa venti bambini. Complessivamente, sono 84 le scuole materne e una decina di asili coinvolti nell’indagine, con 78 animatori sospesi dalle loro mansioni. L’indagine ha portato alla luce diversi casi di presunti abusi, che stanno ora venendo esaminati dalle autorità giudiziarie.

Tre animatori scolastici di una scuola materna di un quartiere bene di Parigi, nel settimo arrondissement, due uomini e una donna, sono convocati oggi davanti ai giudici perché sospettati di violenze e molestie sessuali su una ventina di bambini. Alcuni giorni fa un blitz della polizia nella scuola statale Saint-Dominique aveva portato all’arresto di sedici persone, di cui tredici sono state rilasciate per insufficienza di prove. Nel corso dell’inchiesta, 44 bambini sono stati ascoltati dagli agenti della Brigata di protezione dei minori. I numeri dei casi di molestie su minori nelle scuole parigine però potrebbero essere molto più alti: 84 scuole materne, una ventina di scuole elementari e una decina di asili sono sotto inchiesta, secondo i dati della procura di Parigi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Abusi sessuali sui bambini nelle scuole, Parigi trema: 84 materne e una decina di asili sotto inchiesta, 78 animatori sospesi

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SCANDALE à Paris : Rachida Dati ACCUSE la mairie de COUVRIR un réseau PÉDOCRIMINEL ! | GPTV

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