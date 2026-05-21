Scandalo pedofilia in oltre 100 scuole materne

In un'operazione che ha coinvolto più di cento scuole materne, sono emersi casi di abusi da parte di alcuni animatori durante le attività extrascolastiche. Sono stati arrestati sedici dipendenti del Comune, ritenuti responsabili di aver approfittato dei bambini più piccoli. Le indagini sono ancora in corso e al momento non sono stati resi noti i dettagli delle accuse o l'identità delle persone coinvolte. La vicenda ha suscitato forte preoccupazione tra genitori e istituzioni locali.

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Chi protegge dagli abusi di potenziali pedofili i bambini delle scuole primarie parigine? È questa la terribile domanda che si pongono molti genitori della Ville Lumière, dove cresce il numero di denunce per presunti abusi sessuali su minori iscritti alle attività extrascolastiche, il cosiddetto «périscolaire». La questione cova da tempo ma, solo durante la recente campagna municipale, ha ottenuto una certa attenzione dai media mainstream. Ieri ci sono stati numerosi arresti, ma per capire la gravità della situazione bisogna fare qualche passo indietro. Domenica c’è stata una vera svolta quando, il procuratore di Parigi Laure Beccuau, ha rivelato cifre da brividi. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Scandalo pedofilia in oltre 100 scuole materne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La donna che ha lasciato 100 mila euro alle scuole materne di SarezzoNon aveva figli né parenti stretti a cui lasciare il patrimonio accumulato nel corso della sua vita. Fondazione Scuole Materne . Si dimette il presidente CastoldiNuovo scossone ai vertici della Fondazione Scuole Materne di Gallarate: il presidente Marco Castoldi ha rassegnato le dimissioni, riducendo il...