Parco Leonardo si mobilita per la sicurezza | residenti in piazza il 29 maggio

Il 29 maggio, i residenti di Parco Leonardo hanno organizzato una manifestazione in piazza per chiedere più sicurezza e controlli sul territorio. La protesta si è concentrata sulla richiesta di interventi concreti contro il degrado e le situazioni di rischio presenti nell’area. La mobilitazione ha visto la partecipazione di cittadini che hanno espresso il loro disagio attraverso il corteo, senza coinvolgimento di autorità o figure istituzionali.

Fiumicino, 27 maggio 2026 – Un corteo per chiedere più sicurezza, maggiore controllo del territorio e interventi concreti contro degrado e situazioni di rischio. È l’iniziativa annunciata a Parco Leonardo per venerdì 29 maggio 2026, con partenza alle 18 da Parco del Perugino e arrivo in piazza Michelangelo Buonarroti. La richiesta ufficiale per lo svolgimento del corteo è stata presentata questa mattina al Commissariato. L’iniziativa viene descritta dagli organizzatori come un momento civile, pacifico e partecipato, aperto a residenti, famiglie, commercianti e a tutti coloro che vivono o frequentano il quartiere. Le richieste dei cittadini. Al centro della manifestazione ci sarà il tema della sicurezza urbana. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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