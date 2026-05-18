Presidio rafforzato a Parco Leonardo | controlli nelle zone segnalate dai residenti

Nel quartiere di Parco Leonardo è proseguito anche questo fine settimana il controllo delle forze dell’ordine, con un presidio rafforzato nelle aree segnalate dai residenti. Le attività di verifica e pattugliamento sono state condotte nelle zone considerate più a rischio, secondo le segnalazioni raccolte dalla comunità locale. La presenza delle forze dell’ordine è aumentata rispetto ai giorni precedenti, mantenendo alta l’attenzione sulla sicurezza del quartiere. Nessun altro dettaglio sulle operazioni è stato comunicato.

Fiumicino, 18 maggio 2026 – Sono proseguite anche questo fine settimana le attività di controllo e presidio del territorio nel quartiere di Parco Leonardo. Per il secondo weekend consecutivo, la Polizia Locale di Fiumicino, in collaborazione con i Carabinieri, ha intensificato le verifiche nelle aree maggiormente segnalate dai residenti. I controlli hanno interessato in particolare la zona della stazione ferroviaria, le sale giochi e il quadrante delle Pleiadi, con pattugliamenti mirati finalizzati a rafforzare la presenza delle istituzioni sul territorio. L’operazione rientra in un più ampio piano di attenzione e prevenzione promosso dall’amministrazione comunale per contrastare situazioni di degrado, incrementare il controllo nelle aree sensibili e dare risposte alle segnalazioni dei cittadini. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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