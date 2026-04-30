Caos a Parco Leonardo | occupanti minacciano i residenti e lanciano bottiglie e reti del letto dalle finestre video

A Parco Leonardo si sono verificati momenti di tensione tra occupanti e residenti, con alcuni occupanti che hanno minacciato le persone presenti e lanciato bottiglie, reti del letto e altri oggetti dalle finestre. Sul posto sono stati registrati anche video che mostrano il caos scatenato, con oggetti volanti che hanno coinvolto passanti e contribuito a creare un clima di agitazione nella zona.

Scene di caos a Parco Leonardo: lancio di bottiglie, oggetti e anche una rete del letto scagliata contro i passanti. Momenti di paura vissuti in piazza Leon Battista Alberti che hanno trovato conferma nell'allarme lanciato dal comitato di quartiere: da tempo richiede più sicurezza tra furti nei.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Iran, esplode la gioia in strada e dalle finestre dopo la notizia della morte di Khamenei – I videoDopo l’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele e la notizia della morte della Guida Suprema, Ali Khamenei, le persone sono scese per le strade... Ambulanza tampona camion, è caos sull’Autopalio. Feriti gli occupanti del mezzo sanitario e traffico in tiltTavarnelle, 16 febbraio 2026 – Paura sull’Autopalio, la superstrada che collega Firenze a Siena. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Furti in serie a Fiumicino: banda delle valigie ripresa mentre saccheggia l'auto di una famiglia (VIDEO); Scheda squadra Real Sala Bolognese; Parco Leonardo, furti in serie sulle auto in pieno giorno: residenti chiedono più sicurezza - VIDEO. Occupazione di stabili e lancio di oggetti dalle finestre: caos a Parco Leonardo (video)Momenti di tensione a Parco Leonardo dove due persone hanno occupato prima uno stabile in via del Perugino, proprio di fronte a una scuola dell’infanzia, per poi spostarsi in un edificio commerciale a ... msn.com Corse clandestine a Parco Leonardo, giovani sorpresi a gareggiare con auto e moto: quattro denunceContinuano i controlli dei carabinieri a Parco Leonardo dove, nelle scorse ore, sono state denunciate quattro persone che stavano svolgendo gare clandestine di auto e moto. Segui le notizie di Fanpage ... fanpage.it Momenti di tensione a #ParcoLeonardo dove due persone hanno occupato prima uno stabile in via del Perugino, proprio di fronte a una scuola dell’infanzia, per poi spostarsi in un edificio commerciale abbandonato in piazza Leon Battista Alberti. Dopo lo sgo - facebook.com facebook