Parco Compagneros completata la manutenzione | Riparte la convenzione con l' associazione Effetto Terra

Notizia in breve

È stata conclusa la manutenzione nel parco Compagneros, con interventi di potatura e cura delle aree verdi. Dopo una verifica, il settore Parchi e Giardini ha confermato che i lavori sono stati completati. La convenzione con l’associazione Effetto Terra, che gestisce il parco, sarà quindi ripresa. La decisione è stata comunicata ufficialmente, segnando il ritorno delle attività di gestione nel parco.