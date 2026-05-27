Parco Compagneros completata la manutenzione | Riparte la convenzione con l' associazione Effetto Terra
È stata conclusa la manutenzione nel parco Compagneros, con interventi di potatura e cura delle aree verdi. Dopo una verifica, il settore Parchi e Giardini ha confermato che i lavori sono stati completati. La convenzione con l’associazione Effetto Terra, che gestisce il parco, sarà quindi ripresa. La decisione è stata comunicata ufficialmente, segnando il ritorno delle attività di gestione nel parco.
Il provvedimento arriva a seguito della verifica effettuata dal settore Parchi e Giardini, che ha accertato l’avvenuta esecuzione degli interventi di potatura e manutenzione nel parco Compagneros. Il direttore del Municipio II del Comune di Bari ha disposto il ripristino della convenzione con. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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