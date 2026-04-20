Ciclopedonale del Conero completata la manutenzione straordinaria

Iniziano le stagioni più calde e la ciclopedonale del Conero, inaugurata due anni fa, è stata sottoposta a lavori di manutenzione straordinaria. I lavori sono stati completati in questi giorni e riguardano il tratto che collega Ancona a Portonovo, nel Parco del Conero. La strada si sviluppa lungo un percorso che attraversa aree naturali e zone di interesse paesaggistico, offrendo un collegamento ciclopedonale tra le due località.

ANCONA – In concomitanza con l’avvio della stagione primavera-estate sono stati completati i lavori di manutenzione straordinaria della ciclopedonale del Conero, il tracciato inaugurato due anni fa, il 7 aprile 2024, che collega Ancona con Portonovo nel territorio del Parco del Conero: undici.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Biciclovia del Conero, destinati dalla Giunta 135mila euro per la manutenzioneL’intervento riguarderà la manutenzione del fondo della pista ciclabile, la sistemazione della parte idraulica e la manutenzione del verde in... Villa Pace, al via la manutenzione straordinaria del parco fioraneseQuesta settimana è iniziato un intervento straordinario di manutenzione nel parco di Villa Pace, in centro a Fiorano Modenese, allo scopo di... Contenuti e approfondimenti Ciclopedonale bloccata. Decine gli alberi caduti dopo le raffiche di ventoTsunami di alberi sulla pista ciclopedonale del Conero. Il temporale di giovedì, con la bomba d’acqua unità a forte vento ha messo a dura prova il percorso che da Vallemiano porta a Portonovo, più di ... ilrestodelcarlino.it Ciclopedonale del Conero, un anno dopo: condizioni disastrose e pericolosaAncona, 8 agosto 2025 – Pratica, utile e comoda. Era nata così la ciclopedonale del Conero, un percorso di quasi 12 chilometri da fare a piedi, di corsa oppure in bicicletta per raggiungere Portonovo ... ilrestodelcarlino.it