Firmata la convenzione per il Raduno Nazionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri

Martedì nella Sala della Giunta è stata firmata la convenzione tra il Comune di Rimini e l’Associazione Nazionale Carabinieri. L’accordo riguarda il Raduno Nazionale dell’Associazione, previsto per il 2026, e segna il passo finale per l’organizzazione dell’evento. La firma ufficializza il coinvolgimento delle istituzioni nel preparare l’appuntamento, che si svolgerà nella città.

Attese a Rimini 70mila persone per l'appuntamento dell'Arma, dal 15 al 17 maggio tre giorni di eventi tra piazze, lungomare e arena Martedì nella Sala della Giunta, è stato apposto il sigillo ufficiale sull’accordo che apre il conto alla rovescia verso uno degli appuntamenti più attesi del 2026: la firma della convenzione tra il Comune di Rimini e l’Associazione Nazionale Carabinieri segna il via libera definitivo all’organizzazione del XXVI Raduno Nazionale dell’ANC, in programma nella città romagnola dal 15 al 17 maggio 2026. Un evento di portata nazionale che porterà sul lungomare e nelle piazze di Rimini circa 70.000 tra soci,... 🔗 Leggi su Riminitoday.it

