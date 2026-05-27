parco alla scoperta dei rifugi

Notizia in breve

Con l’arrivo della primavera, il Parco nazionale delle Foreste Casentinesi ha ripreso il progetto ‘Da rifugio a rifugio’, che prevede escursioni lungo i percorsi del parco. L’iniziativa, dedicata alla scoperta dei rifugi presenti nell’area, coinvolge escursionisti e visitatori interessati a esplorare i sentieri e le strutture di accoglienza. Le attività sono state temporaneamente sospese durante i mesi invernali e sono state riprese con l’arrivo della bella stagione.