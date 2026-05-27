Parco alla scoperta dei rifugi
Con l’arrivo della primavera, il Parco nazionale delle Foreste Casentinesi ha ripreso il progetto ‘Da rifugio a rifugio’, che prevede escursioni lungo i percorsi del parco. L’iniziativa, dedicata alla scoperta dei rifugi presenti nell’area, coinvolge escursionisti e visitatori interessati a esplorare i sentieri e le strutture di accoglienza. Le attività sono state temporaneamente sospese durante i mesi invernali e sono state riprese con l’arrivo della bella stagione.
Con l’arrivo della primavera e l’imminenza dell’estate, il Parco nazionale delle Foreste Casentinesi riprende il viaggio alla scoperta dei percorsi del progetto ‘Da rifugio a rifugio’. Il primo anello riguarda un percorso tra la Valle del Montone e l’Alta valle del Tramazzo, nella parte più settentrionale del Parco nazionale, che conduce alla famosa cascata dell’Acquacheta, citata da Dante nel XVI canto dell’Inferno (il quale visse nel sovrastante eremo dell’abbazia di San Benedetto, durante il suo primo esilio), e a Lago di Ponte (dove è previsto un pernotto), attraverso vecchi poderi, torrenti e foreste. La cascata dantesca dell’Acquacheta... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Bivacco e nuovo Rifugio Linge
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