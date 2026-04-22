Nel Lodigiano, due progetti agrivoltaici sono stati oggetto di decisioni diverse. In particolare, nel Consiglio comunale di Cornegliano Laudense è stata approvata una convenzione per un impianto fotovoltaico da oltre 8 megawatt su circa 9 ettari, un’area equivalente a 13 campi da calcio. Contemporaneamente, la Regione ha deciso di bloccare un progetto simile a Mulazzano, fermando così l’iter di autorizzazione.

Un via libera e uno stop a due progetti agrivoltaici nel Lodigiano. Nel Consiglio comunale di Cornegliano Laudense è approdata la convenzione per un impianto fotovoltaico da oltre 8 MW, su circa 9 ettari (pari a 13 campi da calcio regolari) collocati tra il paese e Lodi. L’Amministrazione ha rivendicato un iter seguito passo dopo passo, all’interno di un quadro normativo nazionale che limita i margini di discrezionalità dei Comuni e affida la valutazione a verifiche tecniche e amministrative. "Un percorso durato oltre sei mesi – ha spiega la maggioranza – con il coinvolgimento degli enti competenti e concluso con esito favorevole, seppur subordinato a prescrizioni".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Agrivoltaico, iter sotto la lente. Cornegliano dà il via libera. A Mulazzano stop della Regione

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