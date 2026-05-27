Paratie e lungolago si mobilita il Movimento 5 Stelle | richiesti tutti gli atti a Regione Lombardia

Il Movimento 5 Stelle ha depositato un accesso agli atti in Regione Lombardia per ottenere documenti e chiarimenti sul cantiere delle paratie e del lungolago di Como. La richiesta riguarda lo stato dell’opera e gli allagamenti verificatisi negli ultimi mesi. La richiesta di documenti si concentra anche sulle eventuali responsabilità e sui lavori ancora da completare. La Regione dovrà fornire le informazioni richieste entro i termini previsti dalla legge.

Nuovo fronte politico sul cantiere delle paratie e sul lungolago di Como. Il Movimento 5 Stelle ha annunciato di avere depositato un formale accesso agli atti in Regione Lombardia per ottenere documenti e chiarimenti sullo stato dell’opera, sugli allagamenti registrati negli ultimi mesi e sulla. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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