I risultati regione per regione | Lombardia Veneto e Friuli per il Sì ma le grandi città spingono il No | Tutti i dati

Con un'affluenza che sfiora il 59 per cento - per l'esattezza: 58,93 - il voto sul referendum per la giustizia sancisce la vittoria del No con il 54,47 per cento secondo i dati parziali del Viminale. Il Sì, che per molte settimane è stato favorito nei sondaggi, si ferma al 45,53 per cento. A giocare una partita fondamentale è stata l'alta affluenza, che neanche i sondaggisti sono stati in grado di calcolare in queste settimane di campagna referendaria. E che ha evidentemente favorito il No. Maglia nera per la corsa alle urne spetta alla provincia di Bolzano, dove l'affluenza generale è intorno al 39 per cento ma in alcuni comuni sfiora appena il 20 per cento. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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