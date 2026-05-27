Paraskevas Antzas muore di SLA la madre del nazionale greco | L'ha distrutto in sette mesi

Da fanpage.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'ex calciatore greco Paraskevas Antzas è deceduto all’età di 49 anni per complicanze legate alla SLA. La madre ha dichiarato che la malattia lo ha colpito in sette mesi. Antzas aveva giocato con l’Olympiakos e la nazionale. La diagnosi di SLA ha portato alla sua morte nel giro di pochi mesi.

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L'ex difensore dell'Olympiakos e della nazionale greca Paraskevas Antzas è morto a 49 anni a causa della sclerosi laterale amiotrofica. Il dolore della madre: "Questa cosa l'ha distrutto in sette mesi. Era un ragazzo d'oro, un diamante, un ragazzo bravissimo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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