Harry Styles ha chiesto a Zoe Kravitz di sposarlo | l'indiscrezione dopo 8 mesi d'amore

Si diffonde la notizia che Harry Styles abbia chiesto la mano di Zoe Kravitz, dopo otto mesi di relazione. L’attrice avrebbe mostrato un anello di fidanzamento a un gruppo selezionato di amici, confermando così il legame tra i due. La notizia circola in ambienti di gossip e tra le persone vicine alla coppia, senza conferme ufficiali da parte dei diretti interessati.

Harry Styles e Zoe Kravitz sarebbero ufficialmente fidanzati. L'attrice avrebbe mostrato il prezioso anello ricevuto dal cantante a una cerchia ristretta di amici.🔗 Leggi su Fanpage.it

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