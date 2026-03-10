L'ambulanza non arriva e la madre muore in auto interviene il sindaco | Bisognava inviare l'elicottero

Un'ambulanza non è riuscita ad arrivare in tempo, e una donna di 76 anni è deceduta nella sua auto. La madre, che si trovava in condizioni critiche, è morta prima di poter ricevere assistenza adeguata. La figlia, che ha deciso di trasportare la madre in auto, è stata messa sotto indagine. Il sindaco ha commentato che sarebbe stato necessario inviare un elicottero.

Per la morte della madre 76enne, anche la figlia che ha optato per il trasporto in auto è stata indagata. Il Sindaco a Fanpage.it però sottolinea: "Gesto comprensibile. Chiarire se c'è stata negligenza del personale medico".