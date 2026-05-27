Paperdi Juvecaserta che impresa a Orzinuovi | vittoria al cardiopalma in trasferta
La Paperdi Juvecaserta ha vinto in trasferta contro Orzinuovi in gara 3 di semifinale playoff, portando a casa una vittoria al cardiopalma. La partita si è conclusa con un punteggio stretto, dimostrando grande determinazione da parte della squadra ospite. La vittoria permette di pareggiare la serie e di riportare il fattore campo dalla loro parte.
In gara3 di semifinale playoff la Paperdi Juvecaserta riporta il fattore campo dalla sua parte con una impresa esterna di grande carattere. espugnando Orzinuovi al termine di una partita durissima, intensa e ricca di ribaltamenti di fronte. L’85-82 finale premia una squadra capace di soffrire e. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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