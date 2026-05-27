Paperdi Juvecaserta che impresa a Orzinuovi | vittoria al cardiopalma in trasferta

Notizia in breve

La Paperdi Juvecaserta ha vinto in trasferta contro Orzinuovi in gara 3 di semifinale playoff, portando a casa una vittoria al cardiopalma. La partita si è conclusa con un punteggio stretto, dimostrando grande determinazione da parte della squadra ospite. La vittoria permette di pareggiare la serie e di riportare il fattore campo dalla loro parte.