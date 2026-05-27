Paperdi Juvecaserta che impresa a Orzinuovi | vittoria al cardiopalma in trasferta

Da casertanews.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Paperdi Juvecaserta ha vinto in trasferta contro Orzinuovi in gara 3 di semifinale playoff, portando a casa una vittoria al cardiopalma. La partita si è conclusa con un punteggio stretto, dimostrando grande determinazione da parte della squadra ospite. La vittoria permette di pareggiare la serie e di riportare il fattore campo dalla loro parte.

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In gara3 di semifinale playoff la Paperdi Juvecaserta riporta il fattore campo dalla sua parte con una impresa esterna di grande carattere. espugnando Orzinuovi al termine di una partita durissima, intensa e ricca di ribaltamenti di fronte. L’85-82 finale premia una squadra capace di soffrire e. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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