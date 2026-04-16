Che impresa della Paperdi Juvecaserta | vittoria al fotofinish con Roma e vetta agganciata

La Paperdi Juvecaserta ha ottenuto una vittoria importante contro la Virtus GVM Roma con il punteggio di 84-81. La partita, giocata in modo molto combattuto, ha visto entrambe le squadre lottare punto a punto fino all’ultimo minuto. Juvecaserta è riuscita a mantenere il vantaggio per gran parte dell’incontro, arrivando al traguardo con un margine minimo. Con questa vittoria, la squadra si è posizionata in cima alla classifica.

La Paperdi Juvecaserta conquista una vittoria pesantissima superando la Virtus GVM Roma con il punteggio finale di 84-81, al termine di una sfida intensa e combattuta, condotta sempre in testa e decisa negli ultimi, palpitanti secondi. Il successo consente ai bianconeri di agganciare gli stessi.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Paperdi Juvecaserta, PalaPiccolo ancora sold out: Quarrata per difendere la vettaLa Paperdi Juvecaserta 2021 torna al PalaPiccolo, che fa registrare il settimo sold out consecutivo, per affrontare il Consorzio Leonardo Dany... Paperdi Juvecaserta, blitz a Imola: settima vittoria di filaLa Paperdi Juvecaserta allunga a sette il numero delle vittorie consecutive e passa autorevolmente sul campo dell’Andrea Costa Imola. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Che impresa della Paperdi Juvecaserta: vittoria al fotofinish con Roma e vetta agganciata; Basket, una Benacquista Latina di cuore cede alla Paperdi JuveCaserta; La Paperdi Juvecaserta contro la Virtus Roma per continuare a sognare |; Basket, alla Juvecaserta il bigmatch in casa di Latina: bianconeri secondi nella B nazionale. Serie B - Impresa in chiave promozione della Paperdi Caserta a LatinaLa Paperdi Juvecaserta sbanca il palasport di Cisterna di Latina ed aggancia in classifica la Benacquista Latina e la Verodol Livorno, issandosi, grazie alla classifica avulsa, al secondo posto ... pianetabasket.com Juvecaserta, si scrive un'altra pagina di storia: al PalaPiccolo c'è la sfida con la capolista Virtus RomaAltri quaranta minuti ad alto livello per la Paperdi Juvecaserta reduce dall’importante successo conseguito sul campo della Benacquista Latina: domani sera, mercoledì, alle 20:30, al palaPiccolo di vi ... casertanews.it Cestisticamente Parlando - Radioprimarete. . La Paperdi JuveCaserta vince il suo primo scontro diretto in trasferta a tre giornate dalla fine della regular season di Serie B Nazionale: ai nostri microfoni il direttore generale bianconero Gianluca Mannucchi nell'i - facebook.com facebook