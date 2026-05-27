Papa Leone XIV sollevato sospetto uso di IA nell’enciclica

Notizia in breve

Papa Leone XIV ha scritto la sua prima enciclica, intitolata Magnifica Humanitas, dedicata all'impatto dell'intelligenza artificiale sulla società. La pubblicazione ha suscitato una controversia in merito all'uso di tecnologie di intelligenza artificiale nella stesura del testo. Fonti ufficiali hanno confermato che si stanno verificando sospetti riguardo all'impiego di sistemi di intelligenza artificiale durante la redazione del documento.