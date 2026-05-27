Papa Leone XIV sollevato sospetto uso di IA nell’enciclica
Papa Leone XIV ha scritto la sua prima enciclica, intitolata Magnifica Humanitas, dedicata all'impatto dell'intelligenza artificiale sulla società. La pubblicazione ha suscitato una controversia in merito all'uso di tecnologie di intelligenza artificiale nella stesura del testo. Fonti ufficiali hanno confermato che si stanno verificando sospetti riguardo all'impiego di sistemi di intelligenza artificiale durante la redazione del documento.
(Adnkronos) – La prima enciclica di Papa Leone XIV, intitolata Magnifica Humanitas e dedicata all'impatto dell'intelligenza artificiale sulla società, è finita al centro di un'insolita controversia tecnologica. Un'analisi pubblicata sul forum LessWrong dall'esperto Linch Zhang ha rivelato che diverse sezioni del documento presenterebbero percentuali di scrittura automatica comprese tra il 40% e il 100%. I. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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