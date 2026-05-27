Casa Sollievo nella lente di Papa Leone XIV | istituita la Commissione di Vigilanza

Notizia in breve

Il Vaticano ha istituito una Commissione di indirizzo e vigilanza sulla fondazione Casa Sollievo della Sofferenza, con un atto firmato dal Papa Leone XIV. La decisione è stata comunicata attraverso un chirografo, documento scritto di proprio pugno dal pontefice, che dispone l'istituzione dell'organismo. La commissione avrà il compito di monitorare la gestione e l'operato della struttura ospedaliera fondata dal santo di Pietrelcina. La notizia è stata resa pubblica nelle ultime ore.