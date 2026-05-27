Casa Sollievo nella lente di Papa Leone XIV | istituita la Commissione di Vigilanza
Il Vaticano ha istituito una Commissione di indirizzo e vigilanza sulla fondazione Casa Sollievo della Sofferenza, con un atto firmato dal Papa Leone XIV. La decisione è stata comunicata attraverso un chirografo, documento scritto di proprio pugno dal pontefice, che dispone l'istituzione dell'organismo. La commissione avrà il compito di monitorare la gestione e l'operato della struttura ospedaliera fondata dal santo di Pietrelcina. La notizia è stata resa pubblica nelle ultime ore.
Casa Sollievo della Sofferenza finisce sotto la lente del Vaticano. Papa Leone XIV ha firmato un chirografo — atto scritto di proprio pugno dal pontefice — con cui istituisce una Commissione di indirizzo e vigilanza sulla fondazione, la struttura ospedaliera fondata dal santo di Pietrelcina a San. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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