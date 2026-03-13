Iran Tajani - Papa Leone XIV e Miss pace nel mondo | Basta missili basta droni basta bombe atomiche - VIDEO AI VIRALE
Il ministro degli Esteri italiano ha parlato su Sky Arabia riguardo alla posizione dell'Italia sul conflitto in Iran, utilizzando un video virale come spunto. In quell'occasione ha richiamato l’attenzione su temi come la pace nel mondo, chiedendo di smettere con missili, droni e bombe atomiche. Le sue parole hanno attirato l’attenzione sui messaggi di pace e sulla necessità di evitare escalation militari.
Il ministro degli Esteri Tajani è intervenuto su Sky Arabia rispondendo alla domanda sulla postura dell'Italia nel conflitto in Iran. A seguito di una risposta giudicata da alcuni "elementare", sui social Tajani è stato rappresentato come "Miss pace nel mondo" "Basta missili, basta droni, bas. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Papa Leone XIV ha incontrato i cappellani e officiali dell’Ordinariato Militare per l’Italia in occasione del Centenario di fondazione. Oggi #12marzo alle 17.30 in diretta su #TV2000, ospite a @chiesatv2000, l'Arcivescovo Gian Franco Saba, Ordinario militare x.com