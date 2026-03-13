Iran Tajani - Papa Leone XIV e Miss pace nel mondo | Basta missili basta droni basta bombe atomiche - VIDEO AI VIRALE

Il ministro degli Esteri italiano ha parlato su Sky Arabia riguardo alla posizione dell'Italia sul conflitto in Iran, utilizzando un video virale come spunto. In quell'occasione ha richiamato l’attenzione su temi come la pace nel mondo, chiedendo di smettere con missili, droni e bombe atomiche. Le sue parole hanno attirato l’attenzione sui messaggi di pace e sulla necessità di evitare escalation militari.