25 05 – Ucraina colpita da un massiccio attacco con droni e missili – Oggi la prima enciclica di Leone XIV – Giro Lavik eroe a MIlano

Da lapresse.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L'Ucraina è stata colpita oggi da un attacco massiccio con droni e missili russi. Tra le armi impiegate ci sono anche i missili balistici ipersonici Oreshnik, usati per la terza volta dall'inizio del conflitto. Non sono stati forniti dettagli sulle vittime o sui danni materiali. La notizia si inserisce in un quadro di escalation militare nella regione.

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Ucraina colpita da un massiccio attacco russo con droni e missili in cui Mosca ha usato anche, per la terza volta dall’inizio della guerra, il missile balistico ipersonico Oreshnik. Condanna Ue: “Sconsiderato rischio calcolato sul nucleare”. Nuova preghiera del Papa per la pace. Oggi la prima enciclica di Leone XIV: “Magnifica Humanitas”. Giro d’Italia, dopo cinque anni la corsa rosa a Milano: vince Lavik, davanti agli taliani Maestri e  Marcellusi. Oggi secondo giorno di riposo prima della settimana finale. Questo articolo 2505 – Ucraina colpita da un massiccio attacco con droni e missili – Oggi la prima enciclica di Leone XIV – Giro, Lavik... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Russia, massiccio attacco ucraino con droni su Mosca e dintorni: almeno 4 morti

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