È il Papa o una rockstar stellare? 15 milioni di euro il costo del viaggio di Leone XIV in Spagna | il commento

Il viaggio in Spagna previsto per il 6 giugno sta attirando l'attenzione non solo per le tappe e gli incontri programmati, ma anche per il suo costo, stimato in circa 15 milioni di euro. Questa cifra solleva domande sulla spesa necessaria per un viaggio ufficiale di alta rappresentanza, mentre l'evento si prepara a coinvolgere un vasto pubblico e numerosi media internazionali. La cifra ha suscitato dibattiti e confronti tra chi si interroga sulla gestione delle risorse pubbliche.

È il Papa oppure una rockstar stellare? Strano ma vero, la prima cosa che conosciamo del viaggio apostolico in Spagna il prossimo 6 giugno è il costo della missione. Ben quindici milioni di euro, spiegano gli organizzatori, senza l’ombra di un imbarazzo, serviranno per avvicinare il Papa ai moltissimi fedeli, stringere tra le mani il Vangelo a Madrid, come a Barcellona e nelle isole Canarie dentro l’attesa e la speranza del domani. Alzad la mirada è il titolo della settimana papale, in italiano Alza gli occhi, la frase dal Vangelo secondo Giovanni con la quale Prevost incontra la straordinaria e fervente chiesa ispanica, colonna cattolica intramontabile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Papa Leone XIV, pubblicato il programma del viaggio in AfricaReso noto oggi il programma del prossimo Viaggio Apostolico del Papa in Africa dal 13 al 25 aprile prossimo.

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