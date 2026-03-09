Morte Padre Pierre in Libano il dolore di Papa Leone XIV | le sue parole

Il Papa Leone XIV ha espresso il suo dolore per la morte di padre Pierre Al-Rahi, parroco di San Giorgio a Qlayaa, ucciso in Libano. La notizia ha suscitato sgomento tra le comunità locali e le autorità religiose, che hanno confermato l’evento nel Sud del paese. La perdita di padre Pierre rappresenta un momento difficile per la regione e per la Chiesa locale.

L'uccisione di padre Pierre Al-Rahi, parroco di San Giorgio a Qlayaa, rappresenta un momento di profonda oscurità nel già martoriato scenario del Sud del Libano. La tragedia si è consumata il 9 marzo 2026, quando il sacerdote è rimasto vittima di un secondo bombardamento israeliano mentre tentava coraggiosamente di prestare soccorso ad alcuni feriti colpiti in precedenza da un carro armato Merkava. Questo evento non è solo la perdita di una guida spirituale, ma il simbolo di una resistenza cristiana che si rifiuta di abbandonare le proprie radici nonostante la pressione bellica e gli ordini di evacuazione.