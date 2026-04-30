Un ricordo di Padre Gianfranco Casagrande racconta un episodio in Perù in cui, secondo la testimonianza, Cristo avrebbe salvato sia lui che il Papa. La vicenda riguarda un passaggio su una strada peruviana, dove Casagrande afferma che Cristo si trovava presente e ha protetto i due. La testimonianza viene condivisa in un contesto che collega il sacerdote a un amico di lunga data del Papa.

Pavia – “C’era Cristo su quella strada in Perù, sapeva che alla guida del pulmino si trovava colui che sarebbe il suo vicario e lo ha salvato”. Padre Gianfranco Casagrande, priore degli Agostiniani, scherza ricordando l’incidente che Papa Leone XIV ha avuto mentre si trovava con lui in missione nella provincia peruviana di Tollens. “Abbiamo lavorato insieme – ha raccontato padre Gianfranco – veniva spesso a trovarmi a 3.600 metri d’altezza per arrivare al valico di 5.100 metri. Quando ero a Tollens abbiamo avuto un incidente di percorso. Dovevo andare a Pucallpa, padre Prevost guidava il pulmino ed è scivolato in una curva, il mezzo è uscito di strada, è sceso e si è bloccato.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Padre Gianfranco Casagrande, l’amico di Leone XIV che lo aspetta a Pavia: “Quella volta in Perù Cristo salvò il Papa e me”

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