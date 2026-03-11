Papa Leone, nuovo appello per la pace. Sono vicino a popolo libanese

Il Papa Leone XIV ha rivolto un nuovo appello per la pace in Medio Oriente, esprimendo solidarietà al popolo libanese in un momento di difficoltà. Dal Vaticano, il pontefice ha dichiarato di essere vicino a tutti i cittadini libanesi in questo periodo di grave prova, sottolineando il suo sostegno in un messaggio rivolto alla regione.

Dal Vaticano Papa Leone XIV ha rinnovato il suo appello per la pace in Medio Oriente. “Sono vicino a tutto il popolo libanese in questo momento di grave prova”, ha detto il pontefice. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

