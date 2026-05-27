Papa | il digitale trasforma le opere in contenuti senza valore

Il Papa ha criticato il digitale, affermando che trasforma le opere in contenuti senza valore. Ha evidenziato come gli algoritmi decidano cosa meritano attenzione e come un video breve possa valere quanto un capolavoro cinematografico. La riflessione si concentra sul modo in cui le piattaforme digitali influenzano la percezione e il valore delle creazioni artistiche. La discussione riguarda l’impatto della tecnologia sulla cultura e sulla valutazione dei contenuti.

? Punti chiave Come fa l'algoritmo a decidere cosa merita la nostra attenzione?. Perché un video breve può valere quanto un capolavoro cinematografico?. Cosa accade alla nostra capacità critica quando il pensiero diventa consumo?. Come possiamo difendere la profondità del pensiero dalla dittatura dell'immediatezza?.? In Breve Riferimento teorico alla critica dell'industria culturale di Adorno e Horkheimer.. Sessantacinquesimo anno del Pontificato celebrato a Roma il 27 maggio 2026.. Rischio di appiattimento del pensiero critico per i cittadini e la comunità.. Necessità di difendere il tempo della riflessione contro la dittatura dell'algoritmo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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