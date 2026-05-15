Il valore di un gesto quando la spesa si trasforma in un aiuto concreto | nuova raccolta per le famiglie in difficoltà
Sabato, la Caritas Diocesana parteciperà nuovamente a “Dona la Spesa”, un’iniziativa di raccolta alimentare organizzata in collaborazione con Coop Alleanza 3. L’obiettivo è raccogliere generi di prima necessità destinati alle famiglie in difficoltà. Questa iniziativa si inserisce in un progetto più ampio di sostegno alle persone che affrontano momenti di crisi. Le donazioni vengono raccolte presso i punti vendita convenzionati e poi distribuite alle famiglie bisognose della zona.
Sabato la Caritas Diocesana rinnova la propria partecipazione a “Dona la Spesa”, iniziativa di raccolta alimentare realizzata in collaborazione con Coop Alleanza 3.0. L’appuntamento si terrà dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19 alla Coop I Portici, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 18 alla Coop. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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