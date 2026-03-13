Oltre diecimila scrittori hanno firmato un documento in cui criticano le grandi aziende tecnologiche che utilizzano opere d’autore senza autorizzazione per addestrare i propri algoritmi. Si tratta di un gesto collettivo volto a difendere il valore dell’ingegno umano contro il prelievo digitale. L’immagine simbolica proposta è quella di un libro di un premio Nobel che, una volta aperto, mostra solo fogli bianchi.

L a scena da immaginare, per capire il significato di una delle più grandi mobilitazioni letterarie dell’era moderna, è quella di un volume firmato da un premio Nobel che, una volta aperto, rivela solo fogli bianchi. È quello che è successo alla London Book Fair, la Fiera del Libro di Londra, uno degli appuntamenti più rilevanti per l’editoria mondiale, dove ha fatto la sua comparsa un’opera intitolata Don’t steal this book, Non rubate questo libro. Al suo interno, però, non si trova nessun giallo o serie di poesie, ma un lunghissimo e silenzioso elenco di nomi di oltre 10.000 autori che hanno deciso di lasciare il libro vuoto per protestare contro l’Intelligenza Artificiale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Oltre diecimila scrittori si scagliano contro i giganti tecnologici che addestrano i propri algoritmi usando le opere d'autore senza permesso. Un manifesto muto per difendere il valore dell'ingegno umano dal saccheggio digitale

