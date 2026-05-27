Papa Futuro Nazionale | Sui lavori alla funicolare di Montesanto gestione opaca e rischio ritardi gravissimi
Da oltre due settimane, la funicolare di Montesanto è ferma senza comunicazioni ufficiali. Il partito di maggioranza al governo ha denunciato una gestione opaca del progetto e ha segnalato il rischio di gravi ritardi nelle operazioni di ripristino. Nessuna spiegazione è stata fornita sugli interventi necessari o sui motivi del blocco. La situazione ha generato preoccupazione tra cittadini e operatori, che aspettano aggiornamenti ufficiali.
Tempo di lettura: 2 minuti “ Da oltre due settimane la Funicolare di Montesanto è ferma nel silenzio più totale. Nessuna comunicazione chiara ai cittadini, nessun cronoprogramma pubblico, nessuna certezza sui tempi reali di intervento. Una situazione gravissima che sta causando enormi disagi a migliaia di cittadini, studenti, lavoratori e commercianti dell’area collinare e del centro storico.” Lo dichiara Emanuele Papa, Presidente della Commissione Trasparenza della V Municipalità di Napoli. “ Come Presidente della Commissione Trasparenza ritengo inaccettabile che, ancora oggi, non sia stato chiarito cosa stia realmente accadendo. In queste ore circolano con insistenza voci estremamente preoccupanti secondo cui una ditta appaltatrice coinvolta in uno dei lotti dei lavori sarebbe prossima al ritiro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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