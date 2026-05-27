Papa Futuro Nazionale | Sui lavori alla funicolare di Montesanto gestione opaca e rischio ritardi gravissimi

Notizia in breve

Da oltre due settimane, la funicolare di Montesanto è ferma senza comunicazioni ufficiali. Il partito di maggioranza al governo ha denunciato una gestione opaca del progetto e ha segnalato il rischio di gravi ritardi nelle operazioni di ripristino. Nessuna spiegazione è stata fornita sugli interventi necessari o sui motivi del blocco. La situazione ha generato preoccupazione tra cittadini e operatori, che aspettano aggiornamenti ufficiali.