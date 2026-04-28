A Napoli, la funicolare di Montesanto resterà chiusa per circa nove mesi a causa di lavori di ristrutturazione. La chiusura, prevista per permettere un intervento di revisione ventennale, interesserà il servizio di trasporto tra la zona collinare e il centro città. Durante questo periodo, non sarà attivo il servizio di funicolare tra le due fermate principali, per consentire la messa in sicurezza e l'adeguamento degli impianti.

"> Chiusura della Funicolare di Montesanto per Revisione Ventennale. In vista di un’importante revisione generale ventennale, la Funicolare di Montesanto di Napoli sarà sospesa per lavori a partire dal 15 maggio 2026. Questo intervento, obbligatorio per legge, è fondamentale per garantire la sicurezza e l’affidabilità del servizio che quotidianamente collega il centro città con il Vomero. L’ultima corsa della funicolare è programmata per la serata del 14 maggio, alle ore 22:00. Subito dopo, l’impianto sarà chiuso per un periodo stimato di circa nove mesi. Durante questo lasso di tempo, saranno effettuati controlli e sostituzioni dei principali componenti meccanici, elettrici e di trazione.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, chiusura della Funicolare di Montesanto: lavori di ristrutturazione per 9 mesi.

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