La Funicolare di Montesanto chiude per manutenzione Cosenza | Lavori entro l'estate

La funicolare di Montesanto sarà chiusa per lavori di manutenzione ventennale del valore di 18,8 milioni di euro. La chiusura potrebbe durare tra i sei e gli otto mesi, con l’obiettivo di completare gli interventi entro l’estate. La decisione riguarda l’interruzione temporanea del servizio, senza ulteriori dettagli sulle modalità di riapertura o sulle ripercussioni per gli utenti.

La Funicolare di Montesanto chiuderà per i lavori di manutenzione ventennale. Costo 18,8 milioni. Potrebbe restare ferma per 6-8 mesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Funicolare Montesanto, Baretta annuncia prossima chiusura per manutenzione: “Costo 7 mln, forse 10” La stazione di Montesanto chiude per tre mesi: partono i lavoriDal 25 gennaio al 24 aprile Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) avvierà importanti lavori di potenziamento e manutenzione nella stazione di Napoli... Contenuti e approfondimenti su La Funicolare di Montesanto chiude per... Temi più discussi: Metro Linea 2, Montesanto chiusa fino al 29 maggio; Napoli, i lavori alla funicolare di Montesanto costano 10 milioni in più. Caccia ai fondi; Traporti a Napoli, in mattinata ferme due funicolari: problemi tecnici alla Centrale, ispezione Ansfisa a Montesanto; Napoli, i lavori alla funicolare di Montesanto costano 10 milioni in più. Caccia ai fondi. Metro Linea 2, Montesanto chiusa fino al 29 maggioLo stop per i lavori di miglioramento dell'accessibilità. Contestualmente ha riaperto la stazione di Piazza Amedeo ... rainews.it Napoli, i lavori alla funicolare di Montesanto costano 10 milioni in più. Caccia ai fondiA Napoli costeranno 10 milioni in più i lavori alla funicolare di Montesanto e il Comune ha dato la caccia ai finanziamenti integrativi per ... msn.com Napoli, funicolari: stamani fermi temporanei di Chiaia e Centrale Il 26 febbraio prossimo chiude per l'intera giornata la funicolare Montesanto. Da stasera a giovedì prossimo chiusura anticipata della metro linea 1. " Un pessimo inizio di settimana per gli utenti d - facebook.com facebook : per verifiche e prove annuali da parte di ANSFISA, domani, ` //, sarà chiusa al pubblico. Ci scusiamo per il disagio. . x.com