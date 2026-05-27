Paolo Mieli ha scritto sul Corriere della Sera che il generale Roberto Vannacci rappresenta un segno di vitalità della destra, mentre critica la sinistra per la mancanza di energia politica. Mieli ha anche criticato le posizioni di Schlein e Conte, sottolineando la differenza tra il centrodestra e il centrosinistra. La sua analisi evidenzia come, secondo lui, la destra mostri più dinamismo rispetto alla sinistra, in particolare attraverso figure come Vannacci.

A destra c'è vita, a differenza che a sinistra. E la prova è il generale Roberto Vannacci. Andrà di traverso a molti, in zona Nazareno, l'editoriale di Paolo Mieli sul Corriere della Sera. Una scudisciata a Partito democratico e Movimento 5 Stelle, usciti con le ossa rotte dalle elezioni amministrative che, come da tradizione, erano state dipinte come l'occasione della spallata al governo di Giorgia Meloni. "Non c’è stato nessun terremoto", mette subito in chiaro lo storico, giornalista ed ex direttore, secondo cui la sinistra "aveva dato una lettura eccessivamente ottimistica dei risultati referendari di due mesi fa". Il voto sulla riforma... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Paolo Mieli, stoccata a Schlein e Conte: "Perché Vannacci è un segno di vitalità"

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