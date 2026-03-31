L'artiglieria pesante si schiera con l'ex premier, mentre un noto commentatore invita la candidata del centrosinistra a cedere il passo. La fronda interna al Partito Democratico si approfondisce, con critiche sempre più esplicite nei confronti della corsa alla segreteria. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni e divisioni all’interno del partito, che coinvolge anche esponenti di spicco e analisti politici.

Non più “solo” il fuoco amico di ex Dc e fronde varie interne al Pd. Contro la rincorsa di Elly Schlein alle primarie ora scende in campo anche l’artiglieria pesante. Quella paludata, che suggerisce amorevolmente, conforta e rassicura, in quel modo carico del garbo del vero potere che sospinge più di uno spintone ben assestato. Quella che ti dice fatti da parte, ma ti blandisce garantendoti che il tuo turno arriverà. Ed è forse il caso che Elly si cominci a preoccupare davvero. Qualche avvisaglia forse c’era anche stata, ma l’epifania di questo sommovimento si è manifestata in tutta la sua potenza con un editoriale di Paolo Mieli sul Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’artiglieria pesante si schiera con Conte: Paolo Mieli invita Schlein a «cedergli lo scettro»

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