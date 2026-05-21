Paolo Mieli ha commentato le prospettive politiche della sinistra, suggerendo che senza una legge elettorale adeguata il successo alle prossime elezioni potrebbe essere difficile. Ha espresso considerazioni sulla possibile candidatura di Elly Schlein alla premiership, indicando che, secondo lui, non sarebbe il momento giusto per questa ipotesi. Mieli ha anche detto che, in assenza di una riforma elettorale, le chance di ottenere un risultato significativo si riducono.

Paolo Mieli guarda al futuro. "Se la sinistra non presenta una sua legge elettorale che le dà la garanzia che quando vince, sta cinque anni come la Meloni, allora inevitabilmente si andrà in quei pastrocchi che nel decennio passato abbiamo conosciuto", esordisce Mieli ospite de L'Aria Che Tira nella puntata in onda giovedì 21 maggio. Per il giornalista "esiste un solo personaggio, sto chiedendo a tutti chi si può chiamare se non Mario Draghi. Ha esperienze di governo, esperienza politica". Poi rivolgendosi a David Parenzo: "Tu conosci un'altra persona?". Anche in quel caso la risposta è negativa: "No". ge:kolumbus:liberoquotidiano:47505342 In ogni caso - prosegue Mieli - "a Elly Schlein converrebbe mandare avanti Giuseppe Conte. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Paolo Mieli spegne i sogni di Elly Schlein: "Premier? Fossi in lei..."

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