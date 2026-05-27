Paolo Maldini ha risposto con una battuta ironica alle parole di Gerry Cardinale. Ospite degli Sky Inclusion Days, l’ex dirigente del Milan ha replicato così al proprietario rossonero: “Dice che sono uno da One Man Show? Si risponde da solo”.Cardinale aveva escluso un suo possibile ritorno nel club, sostenendo che Maldini sarebbe incompatibile con un lavoro di squadra perché tenderebbe ad andare avanti con le proprie idee senza ascoltare il contraddittorio.Maldini ha preferito non commentare l’ipotesi di un suo ruolo nella Nazionale, come direttore del Club Italia accanto al probabile nuovo presidente federale Giovanni Malagò. Si è invece soffermato sugli incontri a Istanbul con Hakan Safi, candidato alla presidenza del Fenerbahce: “È un amico, lui è uno dei candidati alla presidenza, vediamo dovesse vincere le elezioni cosa succederà”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Paolo Maldini sotterra Gerry Cardinale: "Io one man show? Si commenta da solo"

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