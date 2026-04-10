Te lo faccio mangiare Paolo Del Debbio siparietto in studio a Dritto e Rovescio

Nella puntata di giovedì 9 aprile 2026 di Dritto e Rovescio, è stato trasmesso un siparietto in studio tra i conduttori, con un episodio in cui uno di loro ha coinvolto l’altro in modo scherzoso. La trasmissione si è svolta in un momento caratterizzato da tensioni geopolitiche, instabilità economica e crescenti preoccupazioni sui flussi migratori a livello internazionale.

La puntata di Dritto e Rovescio andata in onda giovedì 9 aprile 2026 si è inserita in un contesto internazionale particolarmente delicato, segnato da tensioni geopolitiche, instabilità economica e nuove preoccupazioni legate ai flussi migratori. Il programma di approfondimento di Rete 4 ha aperto con un ampio focus sugli scenari globali, mettendo in evidenza le ricadute dirette sulle famiglie italiane, tra rincari e incertezze diffuse. >> Mamma e figlia avvelenate, svolta a un passo: la notizia poco fa Nel corso della trasmissione, il dibattito si è acceso fin da subito, con ospiti politici e analisti chiamati a confrontarsi su temi caldi come la sicurezza, l’ immigrazione e il ruolo dell’Europa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Dritto e rovescio, Paolo Del Debbio spiana il pusher: "Vuoi un cartello?"Lo spacciatore Mimmo è ormai diventato un ospite fisso di Dritto e rovescio, il programma televisivo di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio.

Dritto e rovescio, Del Debbio spiana il maranza: "Dopo una serie di c***te così..."Il caso di Abderrahim Mansouri, uomo di 28 anni di origine marocchina, ucciso da un poliziotto a Rogoredo, alla periferia sud di Milano, durante un...