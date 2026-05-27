Paolini-Sierra | orario precedenti e dove vederla in tv

Il 27 maggio, Jasmine Paolini affronta Solana Sierra nel secondo turno di Roland Garros 2026. La partita si gioca oggi, in diretta tv e streaming. La tennista italiana torna in campo al torneo di Parigi. Non sono stati specificati i dettagli sugli orari, precedenti o dove vedere la sfida.

(Adnkronos) – Jasmine Paolini torna in campo al Roland Garros 2026. Oggi, mercoledì 27 maggio, la tennista azzurra affronta l'argentina Solana Sierra – in diretta tv e streaming – nel secondo turno dello Slam di Parigi. Paolini, reduce dall'eliminazione al terzo turno degli Internazionali, ha battuto l'ucraina Yastremska all'esordio, mentre Sierra ha superato Raducanu. La sfida. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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