Paolini-Yastremska | orario precedenti e dove vederla in tv

Lunedì 25 maggio, nel primo turno di Roland Garros 2026, Jasmine Paolini affronta Dayana Yastremska. La partita si gioca in diretta tv e streaming. È il debutto della tennista italiana nel torneo parigino di quest’anno. La sfida è tra due giocatrici che si sono già incontrate in passato, senza che siano stati resi noti i risultati precedenti.

(Adnkronos) – Jasmine Paolini esordisce nel Roland Garros 2026. Oggi, lunedì 25 maggio, la tennista azzurro sfida l'ucraina Dayana Yastremska – in diretta tv e streaming – nel primo turno dello Slam parigino. Paolini è reduce dall'eliminazione nel terzo turno degli Internazionali, dove arrivava da campionessa in carica dopo la vittoria del 2025. La sfida tra. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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