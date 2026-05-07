Paolini-Jeanjean | orario precedenti e dove vederla in tv in chiaro
Giovedì 7 maggio, sul centrale degli Internazionali d’Italia, si svolge il primo turno di Jasmine Paolini, che torna in campo dopo alcune partite perse nelle ultime settimane. La partita viene trasmessa in diretta in chiaro e può essere seguita anche in differita su alcuni canali televisivi. La tennista ha già avuto alcuni incontri con avversarie di rilievo nel circuito e in passato ha affrontato vari avversari in questa manifestazione.
(Adnkronos) – Jasmine Paolini esordisce agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, giovedì 7 maggio, la tennista azzurro sfida la francese Leolia Jeanjean – in diretta tv e streaming – nel secondo turno del Masters 1000 di Roma, dopo aver ottenuto un bye al primo, e a cui arriva da campionessa in carica dopo aver battuto Coco. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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7 05 2026 ITALYA ROMA WTA SINGLES 13:30 Zakharova A. Noskova L. *** 14:00 Paolini J. Jeanjean L. **** 15:00 Ostapenko J. Anisimova A. *** 15:00 Siniakova K. Kalinskaya A. **** x.com
Comincia la difesa del titolo Jasmine affronterà la francese Jeanjean, che ha superato Haddad Maia 6-4, 7-6 nel primo turno - facebook.com facebook