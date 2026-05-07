Paolini-Jeanjean | orario precedenti e dove vederla in tv in chiaro

Giovedì 7 maggio, sul centrale degli Internazionali d’Italia, si svolge il primo turno di Jasmine Paolini, che torna in campo dopo alcune partite perse nelle ultime settimane. La partita viene trasmessa in diretta in chiaro e può essere seguita anche in differita su alcuni canali televisivi. La tennista ha già avuto alcuni incontri con avversarie di rilievo nel circuito e in passato ha affrontato vari avversari in questa manifestazione.