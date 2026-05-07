Paolini-Jeanjean | orario precedenti e dove vederla in tv in chiaro

Da webmagazine24.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 7 maggio, sul centrale degli Internazionali d’Italia, si svolge il primo turno di Jasmine Paolini, che torna in campo dopo alcune partite perse nelle ultime settimane. La partita viene trasmessa in diretta in chiaro e può essere seguita anche in differita su alcuni canali televisivi. La tennista ha già avuto alcuni incontri con avversarie di rilievo nel circuito e in passato ha affrontato vari avversari in questa manifestazione.

(Adnkronos) – Jasmine Paolini esordisce agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, giovedì 7 maggio, la tennista azzurro sfida la francese Leolia Jeanjean – in diretta tv e streaming – nel secondo turno del Masters 1000 di Roma, dopo aver ottenuto un bye al primo, e a cui arriva da campionessa in carica dopo aver battuto Coco. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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