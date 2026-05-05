Vasco Rossi a Ferrara si accende il countdown | ecco dove vedere il timer gigante per il Kom

A Ferrara, il conto alla rovescia per il concerto di Vasco Rossi è iniziato, con un grande timer visibile in città. La data dell’evento è il 5 maggio 2026, e il timer gigante è stato collocato in un punto centrale per consentire ai passanti di seguirne l’avvicinarsi. Si tratta di un’installazione visiva che segna il tempo restante prima dell’atteso appuntamento musicale.

Ferrara, 5 maggio 2026 – Conto alla rovescia nel vero senso della parola per il concerto di Vasco Rossi a Ferrara. Da oggi, alle porte della città, un pannello led segnerà il conto alla rovescia in vista del maxi doppio evento che porterà il Komandante in concerto al parco urbano “Giorgio Bassani” il 5 e 6 giugno. Parte il conto alla rovescia per il concerto di Vasco. Parte quindi il countdown verso le due date, prodotte da Live Nation, che apriranno il Vasco Tour 2026 del rocker.. Si tratta di un timer led, posizionato in via Modena all’incrocio con viale Po, segnerà da il tempo che manca all’atteso appuntamento: un mese esatto. Il pannello illuminato con led.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vasco Rossi a Ferrara, si accende il countdown: ecco dove vedere il timer gigante per il Kom Notizie correlate Mezzo secolo da Kom, Vasco Rossi chiama Modena: mega evento unico o una serie di date? Gli indiziModena, 19 aprile 2026 – Una ’festa’ per i suoi 50 anni di carriera per oltre 500mila persone e che duri più di una notte? “Modena c’è”. Leggi anche: Operaio si finge malato per andare a vedere il concerto di Vasco Rossi e viene licenziato. Il giudice respinge il ricorso e impone il pagamento di 5mila euro per le spese legali Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Concerto di Vasco Rossi a Ferrara il 5 e 6 giugno 2026: via alla prevendita parcheggi su ParkForFun; Vasco Rossi butta giù la scaletta del live 2026: Straordinaria e imprevedibile; Vasco Rossi sorprende i fan: Nel tour 2026 ci sarà un pezzo che non vi aspettate; Vasco Rossi in tour, scaletta stupefacente e la certezza sulla band dopo le prove: Ci siamo riconosciuti. Concerto di Vasco Rossi a Ferrara il 5 e 6 giugno 2026: via alla prevendita parcheggi su ParkForFunApre il 30 aprile 2026 la prevendita ufficiale per i parcheggi straordinari dedicati al doppio appuntamento con Vasco Rossi, in programma il 5 e 6 giugno 2026 a Ferrara. Per garantire una gestione flu ... cronacacomune.it Vasco Rossi sorprende i fan: Nel tour 2026 ci sarà un pezzo che non vi aspettateIl Blasco annuncia una vera sorpresa per la seconda parte del concerto: prove riprese in Puglia e cresce l’attesa per il debutto del tour da Rimini il 30 maggio ... bolognatoday.it VASCO ROSSI VIVERE O NIENTE 2011. - facebook.com facebook