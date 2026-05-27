Dopo la sconfitta alle elezioni comunali, Forza Italia ha confermato che il sindaco uscente ha ottenuto il sostegno anche del voto moderato, inclusi alcuni elettori di centrodestra, grazie alla sua lista civica. La campagna elettorale si è conclusa con questa vittoria di misura, mentre gli altri schieramenti hanno registrato un calo di consensi. La discussione interna si concentra ora sui risultati e sulle strategie future.

Dopo la sconfitta elettorale a Imola, Forza Italia si interroga sull’esito del voto. E conferma che il sindaco uscente, Marco Panieri, ha fatto incetta anche del voto moderato (anche di centrodestra) grazie alla sua lista civica. A sottolinearlo è Valentina Castaldini, consigliera regionale e coordinatrice degli azzurri in Emilia. "Ringrazio tutti i candidati che si sono spesi per Forza Italia a Imola – scrivere Castaldini sui social – dove il nostro partito non era presente da 10 anni. Il sindaco uscente Panieri è stato riconfermato con un risultato enorme. Con la sua lista ha saputo intercettare tutto il voto moderato, anche quello di centro-destra, che perde 3. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Panieri ha intercettato il voto moderato"

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