Il consiglio comunale ha approvato il rendiconto di gestione 2025, evidenziando un utilizzo senza precedenti di risorse finanziarie. I dati indicano che nel corso dell'anno sono stati intercettati fondi di rilievo, che hanno permesso di finanziare diverse iniziative e interventi. La discussione si è concentrata sui numeri e sulle modalità di impiego delle risorse, senza tuttavia essere accompagnata da analisi o valutazioni di natura politica.

Il consiglio comunale ha approvato il Rendiconto di gestione 2025 "che non è stato un anno banale – sottolinea il sindaco Maurizio Verona – da un lato per le difficoltà affrontate, dall’altro per la capacità dell’amministrazione di mettere in campo numerosi interventi e intercettare risorse strategiche". Tra gli episodi più rilevanti, la frana di Palagnana a inizio anno e gli eventi del 18 aprile che hanno colpito più zone del territorio comunale. Numerosi i fronti interessati, con particolare attenzione alla frana di Cansoli, che ha coinvolto anche la viabilità e un’area produttiva, rendendo necessaria la chiusura della strada e interventi immediati.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Il Comune ha intercettato risorse record"

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