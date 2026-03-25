Un uomo senza vestiti ha corso in modo scomposto lungo una strada di Reggio Emilia, salendo su alcune auto in movimento e provocando danni ai vetri posteriori. La polizia locale è intervenuta e lo ha fermato, successivamente sottoponendolo a un trattamento sanitario obbligatorio. L’episodio si è verificato nel corso della giornata, attirando l’attenzione dei passanti.

Un uomo completamente nudo si è messo a correre in circonvallazione a Reggio Emilia, salendo sulle auto in transito e danneggiando il lunotto di alcune di queste. È successo poco dopo le 13.30 quando il giovane è sbucato dalla stazione centrale senza vestiti e scalzo. Ha attraversato l’incrocio tra viale Piave e piazzale Tricolore, tra gli sguardi increduli di passanti e automobilisti. Diversi hanno filmato la scena. L’uomo si è diretto poi verso viale Umberto I dove è stato bloccato dalla polizia locale. L’uomo è stato poi affidato alle cure mediche dell’ambulanza e portato al pronto soccorso dove è stato sottoposto a Tso. Gli accertamenti per identificarlo e per capire i motivi del gesto sono tuttora in corso. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Corre nudo per strada e sale sulle auto danneggiandole: fermato dalla polizia locale e sottoposto a Tso a Reggio Emilia

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